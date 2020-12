Sgomento, rabbia, e una sensazione di smarrimento generale che ha mortificato l’intero settore della ristorazione. Dopo l’ordinanza emanata nel pomeriggio di ieri da Michele Emiliano, Andria Barletta Bisceglie e Spinazzola sono tornate “zona arancione” e i ristoratori che si preparavano ai pranzi per il giorno dell’Immacolata, con tante prenotazioni ricevute, si sono ritrovati con merce acquistata che non potrà più essere utilizzata. Danni per migliaia di euro che rappresentano un nuovo duro colpo per la loro economia. Gli operatori del comparto hanno manifestato il proprio disappunto davanti alle sedi dei Comuni di Andria e Barletta, chiedendo spiegazioni per quanto accaduto senza il necessario preavviso.

A nulla è valsa la proposta di posticipare l’ordinanza dopo le ore 18 del giorno dell’Immacolata, per consentire quanto meno di lavorare con le prenotazioni effettuate, e non sprecare tutta la merce acquistata. Nonostante il tentativo di mediazione messa in campo dai Sindaci con la Regione, ai ristoratori toccherà tornare a lavorare con asporto e domicilio. Ma le polemiche non mancano.

Il servizio.