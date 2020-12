È l’Autorità Anticorruzione a mettere la pietra tombale sul progetto della tangenziale ovest di Andria. Il responso dell’Anac, arriva in seguito alla segnalazione inviata nel febbraio di quest’anno dall’allora consigliere regionale Nino Marmo che chiedeva di esaminare alcune anomalie tecniche e amministrative sull’appalto.

Lo stesso Nino Marmo terrà mercoledì mattina una conferenza stampa per illustrare quanto ha rilevato l’autorità nazionale anticorruzione. Che nella disamina delle procedure restituisce una serie di appunti a tutte le amministrazioni coinvolte: dal Ministero dei Trasporti al Comune di Andria passando per la Provincia e la Regione.

Il progetto risale al 2013 quando la provincia Bat mise a bando progettazione e realizzazione dell’appalto assegnato alla ditta barlettana D’Oronzo per un importo complessivo da oltre 20 milioni di euro.

A salvarsi da quello che a tutti gli effetti può considerarsi un giudizio da bocciatura per le amministrazioni coinvolte, è solo la Sovrintendenza Archeologica e Belle Arti che anzi è stata l’unica ad offrire un appiglio per contestare tutto il procedimento e consentire anche il ricorso dei proprietari dei terreni che il progetto prevedeva di dover espropriare, ricorso di cui si attende l’esito.

Anche se, come anticipato, i rilievi espressi dall’Anac possono già rappresentare la lapide sotto la quale dovrà giacere questo progetto. Su cui sin da subito la Sovrintendenza aveva espresso dubbi visto che nessun progetto alternativo era stato proposto alla realizzazione di una nuova tangenziale.

La messa in sicurezza del tratto andriese della ex statale 98 non è stato mai realmente preso in considerazione. Una mancanza macroscopica a cui si unisce una lentezza con pochi eguali: la conferenza dei servizi sulla Tangenziale Ovest è durata dall’aprile 2014 al febbraio 2018. Tempo durante il quale non è stata offerta alcuna integrazione progettuale, come richiesto dalla Sovrintendenza, né è stata approvata la variante urbanistica necessaria da parte del Comune di Andria. Che a tutt’oggi non esiste. Anzi, ciò che intanto è una delibera del consiglio comunale dell’aprile 2019, approvata quindi allo spirare della amministrazione guidata dall’avvocato Nicola Giorgino, in cui si impegnava il sindaco o chi per lui ad “avviare ogni azione tesa alla NON realizzazione di quest’opera: il cui finanziamento era stato ribadito pochi mesi prima dal ministero dei trasporti, tra i festanti post sui social dell’onorevole D’ambrosio, mentre la regione ne aveva nuovamente attestato la rilevanza strategica.

L’Anac striglia tutte le amministrazioni nel finale della sua delibera: inviandola invita ad addivenire nel più breve tempo possibile, considerate anche le precarie condizioni di sicurezza dell’attuale arteria stradale, ad una soluzione il più possibile condivisa della problematica in essere informandone l’Autorità.