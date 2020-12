Da mesi ormai, i Ministri Volontari di Scientology stanno donando alla comunità di Andria gli opuscoli informativi su cosa fare per MANTENERE SE STESSI E GLI ALTRI IN BUONA SALUTE, in linea con il progetto “Stai Bene”.

L’iniziativa, promossa dalla Chiesa di Scientology Internazionale, fa parte di un’ampia distribuzione realizzata dai Ministri Volontari di Scientology in contemporanea in tutto il mondo.

In Italia, nelle città di: Roma, Milano, Torino, Bergamo, Brescia, Pordenone, Padova, Ferrara, Novara, Firenze, Napoli, Catania, Cagliari, ed altre ancora, circa 500 volontari, riconoscibili dalla classica divisa gialla dei Ministri Volontari di Scientology, sono scesi in campo ed hanno consegnato oltre 230.000 opuscoli informativi in soli 5 giorni.

Il materiale è stato presentato ed offerto a: negozianti, farmacie, supermercati e qualsiasi altro esercizio pubblico dove le persone hanno potuto liberamente prendere e consultare l’opuscolo “Come Mantenere Se Stessi e gli Altri in Buona Salute”.

L’iniziativa, ben accolta da istituzioni e autorità locali, ha ricevuto grande apprezzamento dai cittadini e negozianti che hanno trovato di grande utilità le informazioni riportate, non solo per superare la seconda ondata del Covid, ma semplici e chiari consigli sulle regole base di una buona igiene e su cosa fare per mantenere se stessi e altri in buona salute.

In linea con la massima “Un’oncia di prevenzione vale una tonnellata di cura” come scrisse L. Ron Hubbard, la Chiesa di Scientology Internazionale ha creato il Centro Risorse per la Prevenzione https://www.scientology.it/staibene/ dove sono disponibili per chiunque video ed opuscoli online in 17 lingue, scaricabili gratuitamente.