«Un grazie a chi spende il proprio tempo per gli altri, a chi mette le proprie competenze al servizio della comunità, senza chiedere nulla in cambio. Grazie a quella che è diventata a tutti gli effetti una vera e propria struttura operativa regionale e nazionale». Così Debora Ciliento, consigliera regionale, in occasione della 35esima giornata internazionale del volontariato del 5 dicembre.

«In Puglia e nella Barletta-Andria-Trani – spiega la consigliera regionale – abbiamo in campo un vero e proprio esercito di volontari, associazioni, cooperative sociali, centri di servizio per il volontariato ed enti di solidarietà fondamentali per il tessuto culturale e sociale del nostro territorio.

Le organizzazioni di volontariato con il passare del tempo sono diventate un’importante rete di protezione sociale e grazie al Codice del Terzo Settore la Regione Puglia si è dotata di una struttura più organizzata e senza dubbio più efficiente. Basti pensare che gli ultimi anni i dati del no profit in Puglia hanno subito un’importante evoluzione: sono aumentati, infatti, sia le realtà nei singoli territori, sia i volontari a servizio della comunità. Questo ci dimostra l’espansione del terzo settore nei nostri tessuti sociali e il ruolo strategico che le associazioni svolgono.

Non dimentichiamo – continua Debora Ciliento – che in questi mesi di emergenza sanitaria, i volontari non si sono mai fermati; anzi, sono stati fondamentali nelle loro attività di accordo tra cittadini ed enti locali, trovandosi spesso a reinventare il loro ruolo. A tal proposito, credo sia importante a livello regionale, provinciale e cittadino creare una rete del terzo settore che sia attiva non soltanto nei periodi di emergenza, ma diventi un aspetto ordinario nella vita delle comunità. Quando la fase emergenziale finirà, è necessario che enti locali e terzo settore dialoghino ancora di più per riconoscere e affrontare le nuove povertà che sicuramente emergeranno».