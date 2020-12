La SSD Fidelis Andria 2018 comunica che in data odierna è stato raggiunto l’accordo con il fantasista Federico Cerone. Curriculum importante per il calciatore classe ’85, che in carriera vanta più di 250 presenze nei campionati dilettantistici e circa 100 nel professionismo, condite da ben 105 reti. Nella scorsa stagione , il calciatore romano ha siglato 11 reti con la maglia del Savoia fino all’interruzione del campionato, invece nella prima parte di questa stagione ha indossato la maglia del Brindisi realizzando 2 reti in 5 presenze. Sforzo importante per la società biancazzurra che ha strappato il forte trequartista alla concorrenza di molti club della massima serie dilettantistica. Cerone sarà a disposizione del tecnico Panarelli per la ripresa degli allenamenti fissata per martedì pomeriggio.