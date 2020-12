Da domani, sabato 5 dicembre saranno attive 2 ambulanze Victor su Andria e Trani. Le Victor sono supportate con autista e soccorritore e vengono attivate dalle automediche già in servizio sul territorio nei casi in cui si rende necessario il trasporto del paziente.

Il servizio sarà attivo dalle 10 alle 18: in occasione dell’avvio delle attività il dottor Donato Iacobone, Referente 118 Asl Bt, sarà presente alle 10 presso la sede della Misericordia in via Vecchia Barletta 206.

«Abbiamo chiesto l’attivazione di 4 Victor sul territorio – dice Alessandro Delle Donne, Direttore Generale Asl Bt – ma al bando hanno risposto solo in due. Riapriremo il bando. La presenza delle Victor è fondamentale perchè consente di non impegnare ambulanze Mike con medico a bordo nei casi in cui ad accesso di automedica si rende necessario il trasporto del paziente».