Detto, fatto. Come annunciato dal presidente Aldo Roselli ai microfoni di Telesveva, il dicembre della Fidelis Andria si è aperto con un annuncio in entrata: Hristo Gogovski. Classe 1993, bulgaro, professione centrocampista, arriva dal Molfetta dove nella prima parte di stagione nel campionato di Serie D ha messo insieme sei presenze. Fisico e molto abile soprattutto in fase di interdizione, nello scorso campionato il 27enne è stato un punto fermo del Gravina, totalizzando 18 presenze condite da 2 reti. Gogovski è stato già a disposizione del tecnico Panarelli alla ripresa degli allenamenti nel pomeriggio di martedì ma non sarà certo l’unico movimento previsto da una società che ha divorziato dall’ex ds Riccardo Dibari e non interverrà con l’arrivo di un omologo nel ruolo.

In lista ci sono degli addii, come quelli di under come Adusa, Dipinto e Notaristefano, con la posizione di senior come Minincleri e Busetto in corso di valutazione. Tra i profili valutati ci sono un’alternativa sulla trequarti che possa assicurare l’adeguato ricambio a Prinari e Russo e un attaccante che faccia da ricambio a Cristaldi. Tasselli che dovranno permettere il salto di qualità a un organico che nei primi sei turni di campionato ha messo insieme sette punti, frutto di due vittorie, un pari e tre ko, e che ripartirà nel suo cammino domenica 13 dicembre con la trasferta sul campo dell’Aversa.