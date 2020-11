«Impariamo a vedere nelle gemme che si riempiono l’arrivo dell’estate!». Sono le parole con le quali ha voluto iniziare una lunga lettera alla comunità il Parroco di San Riccardo Don Michelangelo Tondolo a seguito della notizia del decesso di un’anziana signora probabilmente a seguito del tentativo di rapina nella propria abitazione ad opera di un giovane. Una notizia di cronaca che ha profondamente scosso l’intera comunità ed in particolare Don Michelangelo di cui la 78enne era parrocchiana. Alleghiamo il testo integrale della lettera.

«Carissima comunità parrocchiale di san Riccardo, purtroppo un brutto evento di cronaca nera ha colpito il nostro territorio. Un giovane di 26 anni si è introdotto nell’abitazione di una coppia di anziani e, nel tentativo di derubarli, ha solo colpito violentemente la signora Carmela. L’anziana, portata in ospedale in terapia intensiva, purtroppo è deceduta. Quando la notizia è comparsa su internet a corredo e a commento della stessa notizia son state scritte le cose più brutte.

Ecco, soprassiedo sugli errori, che spero siano frutto della foga di mettere fuori la propria rabbia e che io comprendo in tutto; però insieme a voi in questa tragedia penso che occorra saper e poter riflettere per trarre insegnamento. Augurare il male, incentivare la vendetta può causare solo altro male, altra ingiustizia: giustizia fai da te, far del male ad altri migranti che però non sono colpevoli…e altro. Ma qui, visto che si chiede giustizia io credo che come comunità non possiamo fare finta di niente…

Posso tacere delle decine di prostitute presenti sulla Statale 98? Ops, non sono neanche prostitute, SONO SCHIAVE…e se son lì da tempo (il mercato si aggiorna spesso nell’offrire la mercanzia delle donne) significa che qualcuno ci va, che qualcuno chiede…di certe prestazioni.

Posso tacere dei migranti africani, dell’Est e anche di concittadini andriesi che non solo vengono sfruttati con il lavoro a nero, ma addirittura vengono pagati in modo diverso in base alla nazionalità?

Posso tacere dell’enorme evasione fiscale di noi cittadini andriesi?

Ecco, occorre ricordarcelo che S. Giovanni Paolo II definì tutto questo: strutture di peccato e pertanto definite pure, Peccato Mortale.

Io sono dalla parte della dolcissima e tenerissima Carmela che tra l’altro servivamo con la Comunione a casa, perché non è giusto subire una rapina e morire.

Però ritengo che non sia neanche giusto cedere alla vendetta, all’insulto e all’augurio del male. Come anche ritengo importante non cedere ad atti sconsiderati e violenti.

In questi giorni, ripensando a Carmela, mi tornano in mente le parole di Gesù sulla croce («Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno» Lc 23,34) e non vi nascondo che anche per me risultano troppo difficili o dure da vivere! Ma è altrettanto vero che lo stesso Gesù ci chiede di saper vedere nelle gemme che si riempiono l’arrivo dell’estate. Gesù ci chiede di avere uno sguardo libero e autonomo («Osservate la pianta di fico e tutti gli alberi: quando già germogliano, capite voi stessi, guardandoli, che ormai l’estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino» Lc 21,29-31), affinché non si diventi pecoroni nella stessa direzione facendo i leoni da tastiera (o peggio nel reale…) ma persone libere e capaci di vedere da soli il bene e il male, di sceglierlo e di farne uno stile di vita. Nel frattempo preghiamo per Carmela e tutti i suoi parenti in questo bruttissimo momento, preghiamo per l’assassino affinché possa redimersi e soprattutto quando chiediamo giustizia per gli altri, che anche noi possiamo essere giusti e rispettosi del bene comune».