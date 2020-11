Rapina a mano armata questa mattina consumatasi nelle campagne di Andria nei pressi di Montegrosso. E’ accaduto attorno alle 6,30 quando alcuni malviventi hanno portato via un mezzo agricolo, un cosiddetto scuotitore per la raccolta delle olive, dopo aver intimato con un’arma ad un operaio di lasciare il mezzo. L’uomo è stato anche sequestrato per alcuni minuti prima di esser rilasciato nelle campagne circostanti. La banda di malviventi, secondo le testimonianze di altri operai impegnati nella raccolta delle olive negli stessi terreni, era armata di fucili e mascherati. Immediato l’allerta dato alle forze di Polizia di Andria ed è scattato il piano antirapina predisposto per queste circostanze. Uomini del commissariato di P.S. della squadra Volanti, dopo una breve perlustrazione in alcune zone vicine di campagna, hanno poi rinvenuto il mezzo nascosto in un oliveto a pochi chilometri dal luogo della rapina. Sul luogo anche agenti della Polizia Scientifica per i rilievi.