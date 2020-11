L’Associazione Sociale e Culturale Ideazione di Andria sostiene la campagna di sensibilizzazione urlando il NO alla violenza sulle donne.

«Siamo consapevoli che il 25 novembre sia un simbolo e che di queste violenze non dobbiamo ricordarcene solo una volta all’anno – commenta il presidente dell’Associazione Sociale e culturale, Antonio di Gregorio. Ogni giorno siamo bombardati di notizie, in ciascuna delle quali una donna subisce una qualunque tipologia di violenza, che sia essa fisica, sessuale e/o psicologica. La violenza genera violenza e priva la donna del suo sorriso, della sua forza e del suo essere libera. “Be woman” non è solo uno slogan, ma una filosofia di vita che racchiude tante sfaccettature dell’essere donna. La donna è sorriso, forza, passione; la donna è un mix di emozioni, un mondo da scoprire, un flusso in divenire. La donna è l’orgoglio tale da non farsi calpestare. Invitiamo la popolazione a postare sul proprio profilo il post dell’associazione, un piccolo gesto consapevole che deve farci riflettere su quanto sia importante il rispetto e l’attenzione verso le donne e ci deve fare urlare all’unisono “ORA BASTA”».