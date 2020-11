Storie di amore ed integrazione, un amore nato in Italia dopo l’arrivo nel Bel Paese attraverso due diversi viaggi della speranza. Due barconi carichi di idee per il futuro ma anche carichi di tante storie. Storie come quelle di Collins e Preciuos due ragazzi arrivati con un anno di differenza in Italia entrambi dalla Nigeria. In fuga dalla miseria per cercare la loro fortuna e vincere l’appuntamento con la sorte. Una sorte che li ha premiati proprio nel momento più duro della loro vita. Il viaggio, l’arrivo in un luogo completamente sconosciuto, la lingua, la tanto sospirata integrazione. Una sorte che ha voluto che Collins e Precious si conoscessero e che la loro vita si legasse per sempre proprio ad Andria, luogo dove entrambi vivono e lavorano. Un luogo che li ha accolti ed integrati nel miglior modo possibile. Dieci giorni fa, infatti, i due si sono sposati con rito civile celebrato all’interno di Palazzo di Città ad Andria. Un sogno raggiunto per entrambi.

Collins è sbarcato in Italia il 13 giugno del 2016 mentre Precious il 5 novembre 2017. Quando si sono conosciuti, dopo pochi mesi, è stato subito «amore a prima vista», ci dicono. In questi tre anni si sono però conosciuti meglio, hanno proseguito nella loro rapida integrazione ed alla fine è arrivato il matrimonio. Entrambi lavorano ad Andria, Collins in una azienda agricola mentre Precious come magazziniera. Una bella storia, una storia che merita di esser raccontata. Una storia che vince sulla sorte e restituisce un raggio di sole in giornate cupe e grigie.