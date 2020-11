Il Comune di Andria comunica la revoca della Ordinanza Dirigenziale n. 235 del 17 luglio scorso, essendo venute meno le condizioni che hanno determinato il cambiamento del senso unico di marcia e il ripristino delle precedenti condizioni di viabilità veicolare consistenti in:

– SENSO UNICO DI MARCIA ANTI-ORARIO INTORNO ALLA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II;

– OBBLIGO DI SVOLTARE A DESTRA ai veicoli provenienti da Via Porta Castello;

– OBBLIGO DI SVOLTARE A DESTRA ai veicoli provenienti da Via Vaglio;

– OBBLIGO DI SVOLTARE A DESTRA ai veicoli provenienti da Via C. Troia.