L’aggravarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ha portato il sindaco Giovanna Bruno ad emanare un’ordinanza con ulteriori provvedimenti restrittivi per quel che riguarda la circolazione dei cittadini.

Il primo cittadino ha disposto il divieto di accesso per stazionamento e di stazionamento per le persone, dalle ore 18.00 e fino alle ore 22.00 di sabato 14 novembre e dalle 8.00 alle 22.00 di domenica 15 novembre, nelle seguenti vie della città:

• Via Regina Margherita;

• Viale Crispi;

• Via Cavallotti – tratto tra Via Giusti e Viale Crispi;

• Via Cittadella;

• Corso Cavour – tratto tra Via De Gasperi e Viale Roma;

• Piazza Vittorio Emanuele II;

• Piazza Duomo,

E’ comunque fatta salva la possibilità di attraversamento per l’accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.