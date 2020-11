Dopo le frenetiche riunioni di questi giorni tra i sindaci della BAT, Prefettura e Asl parla il Sindaco di Andria Giovanna Bruno che spiega il momento delicato per la città in piena pandemia. Il Primo Cittadino però spiega che non è mai stata chiesta la zona rossa per Andria che resta comunque monitorata in modo particolare. Il Sindaco fa anche un appello alla comunità.

Il video completo nella intervista a News24city