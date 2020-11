Dopo la nuova ordinanza emanata dal Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che dispone la riapertura delle scuole primarie e secondarie di primo grado in tutta la regione a partire dalla giornata di oggi, il sindaco di Andria Giovanna Bruno ha deciso di sospendere tutte le attività didattiche in presenza dal 9 all’11 novembre nelle scuole elementari e medie per permettere le operazioni di sanificazione degli istituti e dopo la segnalazione di alcuni dirigenti su casi di positività tra docenti, personale e studenti.

La didattica in presenza in queste scuole prenderà il via giovedì 12 novembre. Resta naturalmente facoltativa la scelta degli alunni di continuare con la didattica a distanza.