Rimettersi in gioco, sull’onda di una passione senza tempo: la musica. Savio Vurchio, artista andriese, a 52 anni ha accettato una nuova scommessa musicale, questa volta sul palco prestigioso del programma “All Together Now”, condotto da Michelle Hunziker ed in onda su Canale 5 in prima serata.

Una esibizione che ha incantato il Muro “severo” composto da 100 giudici ed esperti in campo musicale. Savio Vurchio con “L’emozione non ha voce” ha sorpreso tutti i presenti portando a casa ben 79 voti su 100 del Muro. Una performance, quella dell’artista andriese, che ha convinto anche J-Ax, uno dei quattro giurati del programma, che non solo gli ha riservato numerosi complimenti, ma gli ha attribuito anche 100 punti. Chi conosce la trasmissione, sa bene che un giurato può attribuire solo una volta a puntata i 100 punti, e J-Ax ha scelto di premiare in toto l’esibizione di Savio Vurchio, aggiungendo “Hai spaccato zio”.

Insomma, una serata ricca di emozioni per il 52enne andriese. Pur di partecipare al programma, in seguito alla chiamata degli autori, Savio Vurchio ha rinunciato ad un lavoro in Kazakistan. Tutto, ancora una volta, per inseguire il suo sogno e la sua passione. Dove potrà arrivare? Lo scopriremo nelle prossime puntate di “All Together Now”.

Per rivivere la performance di Savio Vurchio, andata in onda ieri sera su Canale 5, ecco il link da cliccare.