Momento delicato per la città di Andria che purtroppo sfiora i 600 casi di Covid come annunciato in un video dal sindaco Giovanno Bruno. Il primo cittadino in mattinata ha emesso un’ordinanza che ordina il divieto di stazionamento e di accesso per le persone, dalle ore 18.00 e fino alle ore 22.00 in:

• Piazza Don Riccardo Zingaro;

• Piazza Toniolo;

• Via San Angelo dei Meli;

• Parco IV Novembre (Monumento ai Caduti):

• Villa Comunale “G. Marano”;

• Piazza S.Agostino;

• Piazza e Salita Mater Gratiae

E’ comunque fatta salva la possibilità di attraversamento per l’accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

La Bruno continua ad esortare i cittadini al massimo rispetto delle norme anti-contagio in attesa di nuove notizie inerenti il mondo della scuola.