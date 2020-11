Priorità assoluta alla spesa per il welfare cittadino. Con una direttiva inviata alla Responsabile del Servizio Welfare, politiche della famiglia e tutela dei minori, non autosufficienza, disagio adulti e povertà, il Sindaco, avv. Giovanna Bruno, ha dato nuovi indirizzi destinati a modificare, totalmente, la strategia dell’Ente in materia di politiche sociali. Il Sindaco ha infatti comunicato che «la priorità di questa nuova Amministrazione riguarda la spesa inerente i servizi agli anziani, disabili e minori e che dunque il Comune di Andria deve candidarsi a tutte le misure regionali, e/o statali, proprie dell’ambito del welfare che dovessero essere bandite». Solo così, spiega – «sarà possibile individuare ed ottenere la maggiore quantità possibile di fondi necessari per soddisfare le esigenze delle fasce più sensibili della popolazione».

Con questa direttiva il Sindaco mette dunque un primo punto fermo, operativo perchè dovrà essere attuato dagli uffici, della sua azione amministrativa che punta così a superare le denunce, e le criticità, segnalate dagli operatori economici autorizzati a svolgere i servizi assistenziali finanziati dalla Regione, che lamentano i tanti disguidi verificatisi in questi anni nella gestione della spesa sociale. Lamentano infatti disfunzioni per il pagamento ritardato dei servizi resi, con la conseguente difficoltà degli uffici a candidarsi a nuove misure regionali e/o statali o a nuove annualità delle stesse, proprio a causa della perdurante difficoltà di anticipazione dei fondi terzi, soggetti a rimborso a valle della rendicontazione.

Con questa direttiva il Sindaco attiva dunque – in linea con il suo programma di mandato politico-amministrativo – un’attenzione tutta particolare, diretta, sul welfare cittadino tanto da richiedere alla Responsabile del Servizio Welfare un aggiornamento costante sulle misure regionali, e/o statali,alle quali di volta in volta candidare il Comune di Andria.