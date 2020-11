Poi abbiamo anche chiesto come MAI NESSUNO in questi mesi/anni e decenni (nel caso dell’amianto) si è mai accorto della presenza di quei rifiuti in quei luoghi. L’amianto è lì da 40 anni, visto che la chiusura delle cave è avvenuta negli anni 80 e l’amianto presente costituiva le coperture degli edifici utilizzati dai lavoratori delle cave…edifici diroccati oggi.

«Inviando loro una segnalazione dettagliata dei vari punti con rifiuti e chiedendo a Ente Parco, Istituzione e Autorità un intervento di bonifica dei siti per evitare un danno ambientale e sanitario peggiore di quello che è già in atto con il degrado di alcuni di quei rifiuti presenti.

La nostra pertanto non vuole essere solo una lettera di DENUNCIA, e di richiesta di bonifica dei siti, ma anche di collaborazione con Ente, Autorità e Istituzioni. Potremmo ad esempio darvi consigli sulla tipologia di foto-trappole da installare, partecipare ad una azione “simbolica” di cleanup (ossia di raccolta rifiuti) in sito con i nostri volontari associati e non, partecipare ad una azione di sensibilizzazione sottolineando l’importanza di salvaguardare un sito naturalistico come quello delle Cave di Bauxite.

Restiamo in attesa di riscontro e di AZIONE in merito».