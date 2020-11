Non ha dubbi, Mati Cristaldi. La seconda rete stagionale, arrivata a chiudere i giochi nel 3-0 di domenica scorsa contro la Puteolana, vale ben più di quella realizzata due settimane prima, aprendo le danze contro il Picerno in una partita che aveva visto ballare di gioia gli ospiti, vittoriosi per 2-1. Lo ammette senza mezzi termini, il Tanque, negli studi di Telesveva.

Quella del Degli Ulivi è stata una domenica nel segno del 3, come le sconfitte consecutive cancellate, come le reti inflitte all’avversario, come i punti in tasca. E come i gol di Tiziano Prinari, con il quale Cristaldi ha maturato un feeling speciale, tecnico e umano, manifestato anche sui social. Per il fantasista salentino quello alla Puteolana è stato il terzo centro stagionale.

Sette sono oggi i punti in classifica oggi in forza alla Fidelis Andria. La squadra di Panarelli è anche tornata a tenere la porta inviolata, film mai visto contro Sorrento, Picerno e Brindisi, ma ora potrebbe essere costretta a fermarsi: la sfida di domenica contro l’Aversa, a causa degli 11 casi Covid nel team campano, è destinata al rinvio. Una costante nelle ultime settimane di campionato.

Dopo gli undici centri alla prima stagione in biancoazzurro e la pessima prima parte dell’annata 2019/20, Cristaldi ha le idee chiare: è tornato ad Andria per riprendersi la sua numero 9 e l’affetto dei tifosi. Dentro e fuori dal campo.

