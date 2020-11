Una gara fondamentale per la Fidelis Andria di Panarelli dopo tre sconfitte consecutive. Una gara importante anche per la Puteolana, una formazione molto giovane e per questo senza troppa pressione sulle spalle. Il tecnico andriese rinuncia a Venturini in difesa e si affida al trio Lacassia-Fontana-Paparusso. Conferma per Carullo a sinistra, torna in campo dal primo minuto Manzo al centro mentre a destra, vista l’indisponibilità di Zingaro, c’è Zammit. Conferma per il trio d’attacco con Cristaldi, Prinari e Russo. Panchina per Catalano e Mariano gli ultimi due under arrivati. Ricca di giovani, invece, la formazione di De Martino che ha in Gilli, Cavaliere e Piacente la spina dorsale di esperienza. Inizio gara alle 15. Ecco la diretta facebook dell’incontro sulla pagina ufficiale della Fidelis Andria.