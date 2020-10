Le gelate che tra il 26 e 28 febbraio del 2018 colpirono la Puglia ed in particolare la provincia BAT, continua a far parlare di se. Questa volta però in positivo. Il comune di Andria ha accertato in entrata sul proprio bilancio circa un milione e mezzo di euro sbloccati dalla Regione Puglia dopo la declaratoria di stato di calamità.

Alla BAT, nel complesso, sono stati assegnati 2 milioni e 300 mila euro di cui la maggior parte proprio ad Andria a causa dell’alto danno avuto dalle aziende andiresi. Ora ci sarà la distribuzione alle aziende danneggiate.