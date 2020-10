Tornare a fare punti dopo gli stop contro Picerno, Sorrento e Brindisi, conquistare la prima vittoria in casa, dare un segnale all’ambiente. Quella contro la Puteolana è una sfida dai molteplici significati per la Fidelis Andria, che attende al Degli Ulivi una formazione che la segue di una lunghezza con i suoi tre punti in classifica. Mister Gigi Panarelli ha le idee chiare: si va a caccia di un risultato per classifica e autostima.

Indisponibile Azzarito, ko in allenamento, contro i campani l’allenatore biancoazzzurro disporrà del gruppo al completo. Convocabili anche gli ultimi due arrivati in rosa: Alessandro Catapano, esterno destro di centrocampo classe 2001 che ha iniziato la stagione con la maglia del Sestri Levante e ha giocato con Foggia e Roma Primavera, e Christian Mariano, attaccante del 2000 che arriva dal Taranto ma nel suo passato ha 11 presenze in C con il Monopoli.

Al netto dell’undici di partenza, dove confida in un posto Adusa, per Panarelli conta lo spirito. Da applicare tenendo altissima l’asticella della tensione.

