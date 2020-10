Sembra davvero in dirittura d’arrivo l’accordo politico tra i partiti della maggioranza di centrosinistra che hanno sostenuto il neo Sindaco della Città di Andria Giovanna Bruno. Potrebbe esser domani, sabato 31 ottobre, il giorno della presentazione alla città della nuova squadra di Governo anche se resta aperta la discussione interna che potrebbe ancora far slittare il via libera definitivo. Una nuova Giunta su cui pesa anche l’accordo per quel che concerne il ruolo di Presidente del Consiglio. Un ruolo che potrebbe esser assegnato, secondo gli accordi sul tavolo, al Partito Democratico e dunque al più suffragato cioè il segretario cittadino Giovanni Vurchio. Al PD andrebbe anche un assessore politico (probabilmente Michele Di Lorenzo) e poi un assessore tecnico indicato da partito e Sindaco. In questo caso in Consiglio siederebbe la prima dei non eletti e cioè Grazia Asselti.

Due assessorati a testa, invece, per le altre tre liste di maggioranza: per Andria Bene in Comune saranno Daniela Di Bari e Pasquale Colasuonno i neo assessori. Al loro posto in Consiglio entrerebbero Nunzia Leonetti e Daniela Maiorano. Per Andria Lab 3, invece, gli assessori dovrebbero esser Mario Loconte (architetto e secondo dei non eletti) e Tommaso Matera. Al suo posto in Consiglio siederà l’ex dirigente scolastico Angela Ribatti. Per Futura, invece, ci potrebbe esser la nomina interna per Cesareo Troia (al suo posto in consiglio siederà Vincenzo Montrone) ed esterna per Vincenzo Caldarone.

Resterebbe non coperta, al momento, una sola casella per completare la Giunta a nove del neo Sindaco Bruno. Una delega tecnica che però potrebbe non esser al momento colmata dal Primo Cittadino. La situazione è, tuttavia, in continuo divenire anche se la giornata di sabato sarebbe stata indicata dal Sindaco Bruno come punto di arrivo massimo per le trattative che proseguono ormai da diversi giorni.