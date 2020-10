È uno degli ultimi arrivati. Ci ha messo poco tempo per meritarsi la fiducia di Gigi Panarelli, che lo ha già allenato nella stagione 2018-2019 a Taranto. Gioacchino Carullo, laterale mancino del ’99, utilizzabile ancora come juniores per la modifica attuata agli anni di nascita degli under in serie D, è stato titolare al Degli Ulivi contro il Picerno. È stato confermato nell’undici di partenza domenica scorsa a Brindisi. È contento per lo spazio che si sta ritagliando con la maglia delal Fidelis, Carullo, non per i recenti risultati.

Fondamentale per la Fidelis tornare a macinare punti, dopo tre sconfitte consecutive. Domenica, alle 14.30, arriva al Degli Ulivi la Puteolana. Non una squadra di prima fascia. E nemmeno di seconda (i campani hanno raccolto tre punti in quattro partite). L’occasione buona, insomma, per tornare a ruggire.

Il campionato di serie D, per volere della maggior parte delle società, continuerà regolarmente. In arrivo, però, c’è un altro week-end nel girone H caratterizzato da diverse partite rinviate per la questione Covid.

L’intervista.