Dimenticare in fretta le tre sconfitte contro Sorrento, Picerno e Brindisi e riavviare il motore per evitare che la classifica assuma contorni spiacevoli già in avvio. Daniele Paparusso ha le idee chiare per la sua Fidelis Andria, dove il difensore – andriese doc – è tornato dopo l’esperienza in C alla Casertana. Mister Panarelli lo ha subito indicato tra i leader del gruppo, con una versatilità tattica che lo rende utile sia da terzo di difesa che da laterale sinistro “alto”.

Tornato in biancoazzurro dopo l’esperienza nella stagione 2018/19 con Alessandro Potenza in panchina, Paparusso ha anche indossato la fascia da capitano nella sfida interna contro il Picerno. Le qualità in gruppo non mancano, assicura il difensore. Serve solo compattarsi e tornare a far risultato.

Una rincorsa che avrà il via domenica prossima al Degli Ulivi, dove arriverà una Puteolana in difficoltà di risultati, con 3 punti in tasca, -1 dalla Fidelis, e societaria.

Il servizio.