Pagheranno il prezzo più alto alle nuove restrizioni imposte dall’ultimo DPCM del Governo. Ristoratori sul piede di guerra dopo l’obbligo di terminare la propria attività entro le ore 18, fatto salvo il servizio a domicilio. Una stangata che arriva dopo i sacrifici compiuti negli scorsi mesi, quando in molti casi il rispetto dei protocolli sanitari ha richiesto il dimezzamento del personale e della clientela ed importanti investimenti nelle attività di sanificazione.

Ad essere penalizzati dal nuovo DPCM, pur se in misura minore rispetto ai titolari di pub e ristoranti, anche i gestori di bar e caffetterie. Non ci saranno orari in cui poter svolgere le proprie attività, invece, per i gestori di palestre e centri sportivi. Il nuovo DPCM impone la chiusura totale delle strutture almeno sino al prossimo 24 novembre. Un danno, dicono, che poteva essere evitato.

Stop anche al settore della cultura con la chiusura di teatri, cinema e sale da concerto. A Barletta gli operatori dello spettacolo hanno fatto rete per chiedere al Comune l’attivazione di uno specifico piano di sostegno. Ora attendono risposte.



Il servizio con le interviste nella BAT.