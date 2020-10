Messaggio chiaro: i complimenti fanno piacere, ma contano anche e soprattutto i punti. Gigi Panarelli chiede alla Fidelis di aggiungere sostanza alla forma. Possibilmente già domani, al Fanuzzi, nel derby contro il Brindisi: fischio d’inizio previsto alle ore 15. Una partita sempre dal grande fascino, quella contro i messapici.

Capitolo formazione: non ci sarà Minacori. Le lesioni al crociato anteriore e al menisco lo costringeranno ad un lungo stop.

La buona notizia per Panarelli in vista della sfida contro il Brindisi riguarda il ritorno al centro della difesa di Fontana, che ha scontato la squalifica rimediata a Sorrento domenica scorsa contro il Picerno. Ai suoi fianchi giocheranno il giovane 2002 Lacassia e Paparusso: Venturini non è al top. Dubbio a centrocampo sulla corsia destra: Notaristefano e Zingaro si giocano il posto. Manzo è regolarmente convocato, nonostante gli acciacchi degli ultimi giorni, ma il suo impiego dal primo minuto resta da valutare. Bolognese sarà titolare in mezzo al campo, idem Carullo sul settore mancino. Pochi dubbi nell’assortimento offensivo, con Prinari e Russo che supporteranno Cristaldi. Sarà una domenica caratterizzata da tanti rinvii nel girone H: cinque, su nove, le gare posticipate per la questione-Covid. Brindisi-Andria, invece, si giocherà regolarmente.

L’intervista completa su News24.City.