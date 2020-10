Ieri dalle 19 alle 20, in diretta Live sulla pagina facebook di 3place, è stato presentato il TRASH BIN MAPPING, la Mappatura dei bidoni/contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti presenti per le strade della città di Andria.

Grazie all’associazione ambientalistica 3Place sono stati inseriti i contenitori:

PILE ESAURITE

OLIO VEGETALE ESAUSTO

TOSSICI E INFIAMMABILI

FARMACI SCADUTI

SECCO+TASCA PORTAMOZZICONI

SECCO

DEIEZIONI CANINE

DIFFERENZIATA (tris secco, plastica e vetro)

Qui il link della Mappa

Mentre in allegato alla presente potete trovare il QR CODE che potrete scansionare e vi rimanda direttamente alla Mappa.

«Un progetto creato dalla buona volontà dei nostri volontari che hanno donato del loro tempo a servizio della Comunità Andriese. Un progetto che non ha ricevuto finanziamenti, sovvenzionamenti, o partecipato a bandi… un progetto che parte dal basso». Si legge in una nota di 3Place. «Perché crediamo fortemente che uno strumento del genere possa aumentare in comportamenti virtuosi volti alla salvaguardia dell’ambiente dei nostri concittadini. Ad esempio, un concittadino che sta fumando, e non è in possesso del portacicche portatile, e a fine sigaretta non sa dove buttarlo, con la MAPPATURA, ha diverse decine di contenitori sparsi per la città dove poter gettare il suo mozzicone.

Inoltre crediamo fortemente che questa MAPPATURA consente di:

– Evitare o perlomeno ridurre l’abbandono di rifiuti di piccola taglia in città

– Meno rifiuti abbandonati, vuol dire una città piu’ pulita e noi siamo i primi a pensare che IL BELLO GENERA IL BELLO. Per cui non può solo che migliorare in meglio

– Aumentare quindi la differenziazione dei rifiuti: in tal caso si andrebbe a ridurre la quantità di secco residuo, e quindi si ridurrebbe la quantità di RIFIUTI che finirebbe in discarica».