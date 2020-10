«Nella Scuola non c’è alcun focolaio, il contagio è all’esterno». Sono le parole affidate ad una lettera della dirigente dell’istituto scolastico comprensivo di Andria “Verdi-Cafaro” Grazia Suriano per chiarire alcune voci incontrollate che riguardano la sua scuola. Nella missiva, rivolta anche ai genitori, la Preside spiega come siano applicate pedissequamente tutti i protocolli di sicurezza oltre alla necessità di trasformare, per estremo zelo, in didattica a distanza la frequenza di alcune classi dell’istituto.

«Al fine di contrastare informazioni distorsive e placare allarmismi inutili che, in alcuni casi, sfociano nel gossip incontrollato di “nullafacienti”, sono costretta a scrivere un messaggio di chiarimento per quanto riguarda la gestione dell’emergenza Covid-19 nel nostro Istituto, ovviamente nei limiti consentiti dalla tutela della privacy – spiega Grazia Suriano – Il nostro Istituto si sta comportando in maniera egregia e responsabile. La Scrivente, l’RSPP e il Comitato Covid hanno lavorato nei mesi estivi per preparare un efficiente protocollo per il rientro a scuola in sicurezza, con tutte le misure utili per ridurre il rischio di contagio nella struttura scolastica e scongiurare il doppio turno; solo a titolo esemplificativo: dispenser gel in tutte le aule, distanziamento, adattamento spazi… e tanto altro ancora».

«È fondamentale chiarire che nella Scuola non c’è alcun focolaio: il contagio è all’esterno della scuola – dice ancora Grazia Suriano – solo come misura cautelativa alcune classi del nostro Istituto frequentano a distanza. Tanto si è reso necessario in attuazione dei protocolli anticontagio per consentire la prevenzione sanitaria finalizzata a tutelare la salute pubblica dell’intera comunità scolastica. Ringrazio i docenti delle classi coinvolte che, con grande spirito di adattamento, hanno messo in moto la didattica a distanza e promosso dinamiche rassicuranti per bambini e famiglie; ringrazio i genitori e i bambini che con grande collaborazione stanno gestendo questa situazione complicata. Ringrazio il personale ATA che sta svolgendo con grande diligenza e attenzione il proprio lavoro».

«Confido nello spirito di solidarietà e di collaborazione di tutti, nella consapevolezza che questa situazione complicata può riguardare ciascuno di noi da un momento all’altro. Mi sento di dire che la nostra scuola è un luogo sicuro. Vorrei poter dire altrettanto di ciò che avviene fuori! La nostra scuola ha provveduto a sanificare gli ambienti secondo le indicazioni del Dipartimento di prevenzione. Resto a disposizione per coloro che volessero informazioni certe e direttamente dalla “fonte”».