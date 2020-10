Approvata ieri pomeriggio dall’Assemblea dei Soci, alla presenza del Notaio andriese Sabino Zinni, l’importante modifica allo statuto della Confraternita di Misericordia di Andria per adeguare entro il 31 ottobre l’associazione di volontariato alle nuove normative dopo la riforma nazionale del terzo settore. Una modifica statutaria approvata all’unanimità dei presenti con circa il 70% dei soci intervenuti sugli oltre 100 aventi diritto votanti. Una modifica in realtà già programmata per aprile scorso ma che ha subito un inevitabile slittamento a causa dell’emergenza pandemica.

«Una modifica allo statuto – spiega Angela Vurchio, Governatrice della Confraternita Misericordia di Andria – che permette a questa storica ed estesa realtà del territorio (con oltre 28 anni di attività e 100 volontari impegnati attivamente quotidianamente), di farsi trovare pronta all’appuntamento con il 31 ottobre data in cui dovrebbe scattare l’avvio del nuovo Registro Unico del Terzo Settore che ci vedrà sin da subito iscritti ed operativi. E’ un passaggio comunque storico a suo modo per una realtà come la nostra – ha spiegato Angela Vurchio – ma è un passaggio che ci permetterà di esser al passo con il tempo sia in termini di servizio che di impegno nei confronti dei volontari e della comunità. Ovviamente un grande ringraziamento a tutti i soci effettivi presenti, a chi ha dovuto delegare, al notaio Sabino Zinni ed a tutti i volontari che quotidianamente proseguono senza sosta una attività che in molti casi è davvero essenziale». Nell’occasione è stato anche approvato il bilancio sociale dell’attività svolta nel 2019 dalla Confraternita di Misericordia di Andria.