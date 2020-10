Scontro tra un motociclo e un’autovettura in Via Lissa all’intersezione con Via Custoza.

È avvenuto alle ore 13 circa in centro urbano. Uno scooter con due persone a bordo, condotto da un cinquantaduenne, per cause ancora in corso d’indagine, è pervenuto a collisione con un’auto Fiat Panda, condotta da una ventiduenne.

In conseguenza all’urto i centauri sono rovinati al suolo riportando lesioni la cui entità non è ancora conosciuta. I feriti sono stati immediatamente soccorso da personale del 118 sopraggiunti con autoambulanza, che li ha trasportati presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “L. Bonomo”.

I rilievi e le indagini, finalizzate all’accertamento della dinamica dell’incidente stradale, sono eseguiti dal personale del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale. Nell’incidente è stata coinvolta anche un’autovettura Fiat Punto in sosta senza persone a bordo.