La gara tra la Fidelis Andria e l’AZ Picerno, valida per la 4^ giornata del torneo di serie D girone H, sarà a porte aperta con il limite massimo di mille spettatori così come deciso nell’ultimo DPCM del 13 ottobre scorso. Al “Degli Ulivi” potranno accedere solo ed esclusivamente i tifosi di casa, sia coloro i quali hanno sottoscritto le card membership con abbonamento e sia coloro i quali vorranno acquistare un singolo biglietto per la gara.

Fatti salvi i posti riservati a chi ha sottoscritto le card di sostegno, saranno in vendita i restanti biglietti sino al raggiungimento della capienza prevista dall’ultimo DPCM che per l’impianto andriese prevede 600 posti complessivi in Tribuna Laterale e 400 in Curva Nord. Sarà chiuso il settore ospiti. Il costo dei biglietti sarà di 15 € in Tribuna Laterale e 10 € in Curva Nord compresi i diritti di prevendita. L’acquisto dei tagliandi singoli sarà possibile a partire da sabato 17 ottobre dalle 9 alle 12,30 e dalle 17 alle 20 ma anche da domenica mattina a partire dalle 9 e sino alle 13 e non oltre.

Per l’acquisto del biglietto sarà necessario esibire un documento d’identità in corso di validità oltre ai recapiti telefonici. Per accedere all’impianto sarà necessario esser dotati di mascherina correttamente indossata. E’ massima la raccomandazione da parte della società di rispettare tutte le norme anti covid-19 a partire naturalmente dal distanziamento in caso di code di accesso all’impianto o per l’acquisto dei tagliandi di ingresso.

I posti all’interno dell’impianto saranno assegnati direttamente dalla società. Per chi volesse continuare a sottoscrivere le card di sostegno alla Fidelis, la società ha deciso di protrarre la campagna sino a domenica 18 ottobre oltre che sul portale ufficiale www.fidelisandria.it.