Le immagini di martedì e mercoledì scorso hanno destato scalpore: studenti ammassati in cerca di un posto in autobus per fare ritorno a casa dopo le lezioni. Una situazione che non è passata ovviamente inosservata anche a seguito delle molteplici denunce attraverso i nostri servizi. Ferrotramviaria, a cui si riferivano le immagini di martedì, per esempio, ha cercato di porre rimedio rapidamente. Alle 14, orario di maggiore concentrazione di studenti di rientro a casa dalle lezioni con i bus sostitutivi sulla tratta Bari Nord, il gestore ha inteso aggiungere altri due mezzi disponibili, per un totale di 4 autobus, permettendo così alle scolaresche di prendere posto con calma, senza affollamenti e soprattutto trovando una collocazione nel rispetto di tutte le misure anti covid che prevedono una capienza massima dell’80%.

La “prova del nove” proprio nella giornata odierna, nel primo pomeriggio ad Andria in piazza Bersaglieri d’Italia. Questa volta gli studenti non hanno trovato particolari difficoltà nell’accedere al proprio posto, evitando pericolosi assembramenti. Sul posto a coordinare i movimenti 4 operatori di Ferrotramviaria che hanno guidato passo dopo passo tutti i ragazzi giunti in stazione e che necessitavano di far ritorno a casa in direzione Corato e Ruvo di Puglia.

Un rappresentante d’istituto dell’ITIS di Andria ha confermato, a microfoni spenti, il raggiungimento di una soluzione che ha messo tutti d’accordo. Troppo pochi i due autobus messi inizialmente a disposizione per gli oltre 200 studenti della struttura scolastica. Almeno per il momento dunque, è la fine degli assembramenti alla fermata di Piazza Bersaglieri.