Ottobre è il mese dedicato interamente alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla promozione del Benessere Psicologico. La SCUOLA DI PSICOLOGIA (www.scuoladipsicologia.com) organizza attività e consulenze gratuite con lo Psicologo e iniziative sparse su tutto il territorio italiano. Anche Andria partecipa con l’evento gratuito “Sai come comunichi?”, a cura delle Psicologhe Dott.sse Debora Carapellese e Annalisa Vurchio.

Si tratta di un incontro di gruppo interattivo, in cui si affronterà il tema della comunicazione su vari livelli, elemento imprescindibile per una qualsivoglia relazione. Nello specifico si approfondiranno diversi stili comunicativi, dai più tossici ai più adeguati e assertivi. Saranno dati anche suggerimenti per comunicare in modo più efficace.

L’evento si terrà presso la sede dell’Associazione Sociale e Culturale IDEAZIONE sita in Via Vespucci, 44. A causa dell’emergenza sanitaria Covid, il numero di partecipanti è limitato ed è necessaria la prenotazione o su WhastApp o sui canali Social.

327 29 96 118 Dott.ssa D. Carapellese

320 03 49 721 Dott.ssa A. Vurchio

Facebook:

Dott.ssa Debora Carapellese – Psicologa

Dott.ssa Annalisa Vurchio – Psicologia e Neuropsicologia