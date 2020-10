Un nuovo messaggio sociale, l’ennesimo quello dell’associazione 3Place di Andria. Domenica, in occasione della giornata nazionale di clean up di fiumi e torrenti, i volontari andriesi si sono dati appuntamento presso il canale Ciappetta-Camaggio in mattinata. Così come fatto in passato, i ragazzi e le ragazze di 3Place sono scesi in campo per raccogliere gran parte dei rifiuti presenti nel canale. Al termine dell’intervento, il consueto bottino sostanzioso: 180 chilogrammi di secco, di cui 32 sacchi e 15 ingombranti; 35 chilogrammi di vetro, in 4 sacchi; 1000 mozziconi di sigarette. Da sottolineare che nel secco sono compresi rifiuti come resti di un televisore, una bicicletta, un divano, pneumatici e molto altro ancora.

Poi il momento ancor più significativo, se possibile: i volontari di 3Place hanno colorato la ringhiere in prossimità del canale Ciappetta-Camaggio, dando loro le stesse tonalità dell’arcobaleno. Un colpo d’occhio di notevole spessore che vuole lanciare un messaggio importante all’intera comunità: il noto “canalone” andriese non è solo sporcizia, abbandono e degrado, ma un luogo della città come altri, e come essi va tutelato e rispettato. Un messaggio ribadito dal presidente dell’Associazione 3Place, Riccardo Moschetta, che ha aggiunto: «Non solo un’opera di clean up, ma anche una riqualificazione estetica di questo luogo. Non associamolo più all’ormai noto immaginario comune del canale Ciappetta-Camaggio».