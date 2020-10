Esordio vincente sabato pomeriggio per la formazione juniores allenata dal tecnico Gino Loconte. I biancazzurri hanno sconfitto 3-1 i pari età del Rotonda nella prima giornata del torneo. Le tre reti sono state siglate dal classe ’01 Adusa, schierato con la compagine juniores per mettere minuti nelle gambe. Nel prossimo turno la Fidelis affronterà in trasferta il Bitonto.

Esordi importanti anche per le compagini Allievi e Giovanissimi della Fidelis Andria. L’under 17 allenata dal tecnico Alessandro Di Bari ha sconfitto con un pesante 16-2 la PGS Don Bosco. Match mai in discussione per i biancazzurri che hanno mostrato la netta superiorità sin dalle prime battute di gioco. Vittoria altrettanto importante per l’under 15 biancazzurra del tecnico Ettore Strippoli. I leoncini hanno sconfitto i pari età della PGS Don Bosco con il risultato di 7-0. Tante le note positive per il tecnico coratino all’esordio sulla panchina della Fidelis.