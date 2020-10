Quella di ieri è stata una giornata significativa per i giovani componenti delle associazioni andriesi “3Place” e “Friday for Future” che si sono ritrovati ieri sera in piazza Catuma per “Climate Strike”, la lotta per salvare il pianeta.

Il “Climate Clock”, una infografica che mostra la velocità con cui, al ritmo attuale di emissioni, il Pianeta si sta avvicinando all’innalzamento della temperatura globale di 1,5 ℃, è stata proiettata su una palazzina della piazza per catturare l’attenzione di giovani e adulti e sensibilizzare sulla tematica.

Per l’occasione presente anche il neo-sindaco Giovanna Bruno coinvolta in prima persona sulle tematiche ambientali in città.