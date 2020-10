La nuova ondata di contagi sta mettendo sotto pressione l’organizzazione delle lezioni in diverse scuole della Bat. Ieri un alunno dell’istituto “Carella” di Canosa di Puglia è risultato positivo al covid e il sindaco ha provveduto ad emanare un’ordinanza che prevede la chiusura del padiglione D per le giornate di oggi e domani al fine di effettuare le necessarie attività di sanificazione degli ambienti. Ad Andria oggi è rimasto chiuso il liceo scientifico “Nuzzi” dopo l’accertamento di un caso di coronavirus all’interno dell’istituto: attivata la didattica a distanza. Lezioni sospese per nove classi della scuola media “Vittorio Emanuele III”, dove è stata avviata la sanificazione straordinaria del secondo piano dell’edificio scolastico. Accertamenti in corso anche su una classe della scuola Rosmini, stamattina regolarmente aperta. Andria si conferma così la città della Bat maggiormente colpita dalla seconda ondata di contagi. Il focolaio scoppiato tra i dipendenti comunali conta oggi 20 casi di positività tra il personale degli uffici. E’ rimasta aperta ed operativa la direzione generale della Asl dove negli scorsi giorni si sono registrati due episodi di covid: anche in questo caso gli ambienti sono stati sanificati e i positivi isolati insieme ai loro contatti stretti.

A Barletta la diffusione del virus non ha risparmiato un vigile urbano, ricoverato a Bari. Ieri sono stati sanificati il comando della polizia locale e le autovetture di servizio. Due contagi si sono verificati nei giorni scorsi anche nell’unità operativa di Radioterapia dell’ospedale Dimiccoli, dove sono risultati positivi un medico ed un tecnico. La Asl ha spiegato che anche in questo caso sono state avviate le verifiche epidemiologiche previste dai protocolli non rendendo necessaria la chiusura del reparto. Il quadro dei contagi nella provincia Bat è tornato a farsi più serio negli ultimi giorni. Andria e Barletta hanno superato da tempo quota 60 casi di coronavirus.

La città di Bisceglie ne conta invece cinquanta, stando all’ultimo aggiornamento pubblicato dal sindaco Angarano. A Trani i positivi sono scesi a 11 dopo le sei guarigioni registratesi nelle scorse settimane. A Canosa, secondo i dati in possesso del Comune, ci sono tre casi di covid attualmente aperti. Tra le città più piccole è Trinitapoli ad avere il numero di contagi maggiore, ben 15. A Margherita di Savoia risultano ancora positivi un nucleo familiare di tre persone, in via di negativizzazione, e tre persone di nazionalità albanese. A Minervino i casi di covid sono solo tre, ha riferito ieri sera in un videomessaggio il sindaco Lalla Mancini. A Spinazzola si registra un solo caso di covid dopo ben 13 guarigioni mentre San Ferdinando di Puglia è l’unico comune della Bat con zero contagi.