I prodotti caseari andriesi arrivano alla Fiera del Levante di Bari: cinque imprenditori del settore hanno deciso di partecipare alla 84^ edizione della campionaria uniti sotto un unico marchio, quello della Rete d’Impresa che nelle scorse settimane hanno creato, “I Casari Andriesi”. Nel padiglione 18, fino all’11 ottobre, i visitatori potranno assistere dal vivo ad alcune fasi della produzione, lasciarsi tentare dalle immancabili degustazioni e scoprire storie e segreti dei prodotti tipici del territorio andriese, a partire da quella affascinante di sua Maestà la Burrata.

A credere e partecipare alla rete d’impresa cinque caseifici di Andria, Caseificio F.lli Simone Srl, Caseificio Olanda, Caseificio Artigianale Le Delizie Del Latte, Caseificio Primo latte e Caseificio del ‘90 che, con i rispettivi patron Pasquale Perina, Riccardo Olanda, Vincenzo Simone, Michele Simone, Giuseppe Soldato e Vincenzo Fucci, hanno come unico obiettivo quello di valorizzare i prodotti del territorio realizzati quotidianamente nel rispetto delle tradizioni dove la storica lavorazione a mano nel tempo si è accompagnata anche all’utilizzo di nuovo tecnologie per sostenere innanzitutto la qualità dei prodotti.

«Siamo soddisfatti già del flusso di visitatori che I Casari Andriesi stanno registrando in questi giorni di presenza alla Fiera del Levante, così come siamo contenti che cinque imprenditori abbiano creduto nell’idea delle reti d’impresa come strumento non solo di aggregazione delle imprese, per poter condividere e raggiungere degli obiettivi, ma anche per lo sviluppo del territorio», commenta Michele Simone, presidente della Rete e di Confcaseari, associazione aderente alla Confcommercio di Andria.

«Le reti d’impresa – conclude Nicla Lombardi, presidente di Confreti Bari-Bat – permettono di realizzare raggruppamenti di imprese per la collaborazione reciproca. Così si possono mettere in piedi strategie comuni, abbattendo le barriere rappresentate dalla piccola o micro dimensione, senza perdere in autonomia e indipendenza. I Casari Andriesi sono un esempio di questo strumento per il quale ci stiamo battendo affinchè venga maggiormente sostenuto attraverso la semplificazione e l’alleggerimento fiscale».