Sono 10 i Comuni pugliesi in cui, il 4 e 5 ottobre, si svolgerà il ballottaggio per le elezioni del nuovo sindaco. Riflettori puntati su Andria, unico capoluogo di provincia al voto e dove, a sfidarsi, saranno Partito democratico e Movimento5Stelle. Nessun apparentamento ufficiale e lo spettro del Covid-19, che ha interessato anche alcuni dipendenti (risultati positivi) dell’ente comunale. Si prepara così la città, con gli oltre 83mila cittadini chiamati al voto, al nuovo appuntamento elettorale dopo quindici giorni dal primo turno dove Giovanna Bruno, candidata del centrosinistra, ha raggiunto il 38,10% delle preferenze, ma non è bastato per portare il Pd a Palazzo di Città dopo dieci anni. Lo sfidante è Michele Coratella, uno dei due soli ballottaggi in Puglia in cui il Movimento 5 Stelle può puntare alla guida di una città. Coratella ha raccolto il 20,74% dei voti al primo turno.

L’altro caso è nel Tarantino, a Manduria dove la partita è tra Gregorio Pecoraro (M5s e civiche) e Domenico Sammarco (Pd, liste civiche). Diversi i Comuni che tornano al voto nel barese: saranno assieme, centrosinistra e M5S a Corato, dove Corrado Nicola De Benedittis insegue Luigi Perrone di centrodestra): hanno chiuso rispettivamente al 35,74 contro il 38,26. Ma è arrivato un apparentamento tecnico tra il candidato sindaco De Benedittis ed il candidato del M5S Niccolò Alessandro Longo. Altro apparentamento anche con Vito Bovino giunto terzo con oltre il 23% dei voti e sostenuto da liste civiche. A Modugno gli sfidanti sono Nicola Bonasia e Fabrizio Cramarossa, il primo con una serie di liste civiche, il secondo anche con Pd e Psi. Ballottaggio anche a Conversano, dove se la vedranno Giuseppe Lovascio e Pasquale Antonio Mario Loiacono, sindaco uscente. Fra i due ci sono più di dieci punti percentuali di differenza: Lovascio è al 36,92, Loiacono al 23,33. A Palo del Colle, la sfida è tra Tommaso Amendolara (Pd, Italia in Comune, Psi) e Anna Cutrone (liste civiche). Nel Brindisino, al secondo turno ci sono Ceglie Messapica – gli elettori dovranno scegliere tra Angelo Palmisano (Fratelli d’Italia) e Giuseppina Resta – e Latiano, dove l’uscente Cosimo Maiorano (Pd e civiche) se la vedrà con Claudio Ruggiero (civiche). Nel Leccese, Tricase deve scegliere tra Antonio De Donno (Pd e liste civiche) e Carmine Zocco (liste civiche). Infine, nel Foggiano, l’unico Comune in cui si torna ai seggi è Lucera: Giuseppe Pitta (civiche) sfida Fabrizio Abate (Pd, Italia in Comune).