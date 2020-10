La denuncia arriva direttamente dai proprietari di alcune ville in zone rurali della città di Andria e trovano riscontro dai tanti interventi delle forze dell’ordine ed in particolare delle vigilanze private attive sulle diverse aree periferiche del territorio. Solo nella scorsa notte sono stati quattro i furti sventati grazie ai sistemi di allarme con il provvidenziale intervento delle guardie giurate in contrada San Marzano ai piedi di Castel del Monte. Ma negli ultimi dieci giorni sembra esserci stata una importante recrudescenza del fenomeno con decine di furti sventati ed un’aggressività dei malviventi che aumenta di pari passo. In realtà è un fenomeno che non si è mai sopito completamente ma che con la fine della bella stagione a rialzato prepotentemente la testa.

La tecnica è sempre la stessa: il tentativo di introduzione all’interno delle abitazioni di campagna avviene generalmente da ingressi secondari, spesso meno presidiati da allarmi o altri strumenti di controllo, con l’ausilio di non meno di quattro persone e la possibilità di portar via tutto quanto possibile con l’ausilio di piccole vetture con cui facilmente fuggire. Al lavoro gli inquirenti per risalire a quella che potrebbe esser una banda specializzata mentre sul campo prosegue anche l’impegno delle vigilanze private. L’ampio territorio rurale non aiuta certo a rendere facile l’individuazione dei malviventi, ma il problema è nuovamente esploso ed urgono importanti attività repressive.