È il momento di rispondere al grido della Terra di proteggerla e proteggerci. A cinque anni dalla pubblicazione dell’enciclica di Papa Francesco ‘Laudato sì’ e all’interno del progetto della Caritas diocesana di Andria Green life si desidera continuare il percorso di attenzione e di cura del creato. Anche il Vescovo della Diocesi di Andria, Mons. Luigi Mansi, nella sua ultima lettera pastorale “Il giorno dopo estrasse due denari…” dedica spazio al tema dell’ambiente.



A livello di governi e di società civile l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile indica un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità.

Gli obiettivi fissati per lo sviluppo sostenibile hanno una validità globale, riguardano e coinvolgono tutti i Paesi e le componenti della società, dalle imprese private al settore pubblico, dalla società civile agli operatori dell’informazione e cultura. Questo programma rappresenta una buona base comune da cui partire per costruire un mondo diverso e dare a tutti la possibilità di vivere in un mondo sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale, economico.

I 17 Goals fanno riferimento ad un insieme di questioni importanti per lo sviluppo che prendono in considerazione in maniera equilibrata le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – economica, sociale ed ecologica – e mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro l‘ineguaglianza, ad affrontare i cambiamenti climatici, a costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani.

«Per far seguito alla sostenibilità economica, sociale ed ecologica, – dichiara il Direttore della Caritas diocesana di Andria, Don Domenico Francavilla – in collaborazione con la Coop. Filomondo – commercio equo e solidale – propone 2 percorsi formativi Km Vero e No Waste volti alla formazione sui temi della lotta all’ineguaglianza e alla povertà, tutelando l’ambiente e i diritti umani. I percorsi constano di 10 incontri ciascuno e sono rivolti a bambini (6-13 anni), ragazzi (14-18 anni) e adulti, suddivisi per fasce di età ed orarie differenti è possibile iscriversi fino al 10 ottobre p.v.».

Per informazioni e contatti rivolgersi a: Coop. Filomondo, Via Bologna, 115 Andria, tel. 0883/1983274 e-mail: [email protected] o scrivendo sulla pagine Facebook e Instagram.