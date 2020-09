Sono 22, tutti asintomatici, i nuovi casi di contagio da Covid-19 nella sesta provincia pugliese registrati nel bollettino epidemiologico della Regione Puglia nelle ultime 24 ore. Casi in risalita che portano a 658 i positivi registrati sin dall’inizio della pandemia. A preoccupare sono i due nuovi focolai individuati e che potrebbero creare non pochi grattacapi. In particolare quello registrato tra i dipendenti del Comune di Andria. Sabato il primo caso di positività riscontrato ed oltre 150 tamponi effettuati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL per monitorare il resto del personale che avrebbe potuto avere un contatto diretto.

Già otto al momento i casi registrati, a questa mattina e dunque non tutti inseriti nel bollettino odierno, tra i dipendenti comunali e si attende di conoscere l’esito di altri test effettuati tra ieri e oggi. Una situazione allarmante, in previsione anche del ballottaggio previsto tra meno di una settimana. Una situazione che ha spinto l’amministrazione commissariale a chiudere completamente gli uffici comunali e ad interdirli al pubblico per effettuare una sanificazione approfondita di tutti gli ambienti comprese tutte le sedi distaccate dell’ente. Il commissario Tufariello ha spiegato come si valuterà, al termine di tutti i risultati dei test, possibili ulteriori misure organizzative in vista anche del ballottaggio.

Altro focolaio quello in città a Bisceglie con 16 casi di positività tutti registrati tra alcuni partecipanti ad una gita. Situazione monitorata anche per la riapertura di tutte le scuole comprese quelle di Andria e Trani. Resta particolarmente attenzionata la situazione a Barletta dopo la positività di alcune docenti e di uno studente nella scorsa settimana. Sono cinque, invece, i guariti a Spinazzola come annunciato dal Sindaco Patruno. In città restano sette gli attualmente positivi al Covid-19.