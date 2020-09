Si torna a calcare i campi di gioco anche tra i dilettanti dopo oltre sette mesi dall’ultima volta. Quel Fidelis-Fasano al “Degli Ulivi” è l’ultimo atto di una stagione che la società biancazzurra ha messo rapidamente in archivio per voltare completamente pagina. Ed alla prima di campionato ecco subito un derby di grande fascino che ha tanti temi al suo interno: la Fidelis ospite del Bitonto che da pochi giorni è tornata in serie D dopo l’esaltante scorsa stagione ed anche a causa delle note vicende extra calcistiche. Per la prima assoluta di Luigi Panarelli in casa Fidelis diverse novità di formazione con Cristaldi, Minincleri e Fontana in panchina a causa di acciacchi patiti nell’allenamento di rifinitura. Ed allora spazio ad un tridente leggero con Minacori, Tusiano e Prinari mentre subito in campo Paparusso nel tridente di difesa con Lacassia e Venturini. Per il Bitonto, inedito, del tecnico Ragno, con un 3-5-2 con Lattanzio e Pepe in attacco ed a loro supporto Diop e Palmisano.

SEGUI IL LIVE DEL PRIMO TEMPO

Il Tabellino:

BITONTO (3-5-2): Figliola; Dario, Mariani, Sirri; Palmisano, Di Cecco, Capece, Piarulli, Diop; Pepe, Lattanzio. A disp.: Zinfollino, Tedone, Zaccaria, Caruso, Evangelista, Gargano, Colella, Taurino, Genchi. All. Ragno

FIDELIS ANDRIA (4-3-2-1): Anatrella; Lacassia, Venturini, Paparusso; Zingaro, Manzo, Bolognese, Notaristefano; Tusiano, Prinari; Minacori. A disp.: Petrarca, Tutino, Fontana, De Santis, Azzarito, Zammit, Busetto, Minincleri, Cristaldi. All. Panarelli.