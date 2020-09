Si terrà domenica 27 la “Colour Parade. Passeggiata per una nuova città a colori”. Un vero e proprio corteo voluto da Giovanna Bruno e da tutte le liste del centrosinistra, per dimostrare visivamente che Andria è stanca di restare impantana nei suoi problemi e nelle sue disgrazie: ora vuole rimettersi in marcia.

Il punto di raccolta è fissato alle 10.00 in piazza Santa Maria Vetere, una piazza simbolica, perché posizionata in periferia e fino a poco tempo fa degradata, recentemente rimessa a posto dai cittadini, che in assenza delle istituzioni hanno deciso di attivarsi da soli. Il punto di arrivo invece è Piazza Catuma, cuore pulsante della città, quello che gli andriesi vorrebbero che tornasse a battere forte.

“Sono invitati tutti” fanno sapere gli organizzatori, “giovani, anziani, donne, uomini, bambini, ragazzi, famiglie. Tutti quelli che vogliono far parte di questa ondata di cambiamento e rinascita che sta investire la città. Ci sarà musica, bandiere, striscioni e colori (naturali). Una cosa è certa: ci divertiremo”.

“Sarà un appuntamento unico. Un appuntamento speciale. Un appuntamento necessario” concludono, “per dire che Andria è degli andriesi, e adesso gli andriesi la rivogliono. Avvisate amici, famiglia, parenti e non mancate!”