E’ il primo vero accenno di fine estate quello arrivato ormai da un paio di giorni sulla Puglia. Un cambio repentino di temperature e condizioni climatiche che hanno riportato la colonnina di mercurio molto più in basso rispetto alla lunga estate vissuta sino a praticamente fine settembre. Un cambio repentino che ha portato temporali sparsi ed acquazzoni improvvisi sia sul barese che sul sud e nord barese. Un cambio repentino che tecnicamente viene chiamata “tempesta equinoziale” con una vasta saccatura nord-atlantica che ha investito l’Italia. Il vento è il grande protagonista del weekend, visto anche l’allerta arancione diramato dalla Protezione Civile regionale: particolarmente attenzionata la giornata di domenica pomeriggio ma anche lunedì in mattinata. Raffiche di burrasca o anche burrasca forte. Il calo delle temperature per due tre giorni al di sotto della media stagionale mentre torneranno ad aumentare a metà della prossima settimana. Anche per le piogge è atteso un secondo passaggio più intenso sempre tra domenica sera e lunedì mattina con fenomeni più diffusi anche sulle nostre regioni.

Non sono mancati già i danni provocati da questa ondata di maltempo. Tra Altamura e Santeramo strade trasformate in veri e propri fiumi in piena sino al crollo di diversi muri. Violento nubifragio anche nel nord barese con alberi spezzati e la chiusura, in alcuni comuni, di ville cittadine e cimiteri. Cantine allagate ed al lavoro in più punti del territorio i vigili del fuoco.