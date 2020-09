Un violento nubifragio si è abbattuto sulla città di Andria attorno alle 17.45 di questo pomeriggio. Una bomba d’acqua, fulmini e vento oltre i 50 km/h hanno causato diversi danni e disagi in più punti della città.

Tanta paura per i residenti in via Gaspare Gozzi, nel quartiere Sacro Cuore, dove la caduta di un fulmine ha causato un corto circuito e danni ad una palazzina. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e gli uomini della Protezione Civile.

Mentre in via Napoli il forte vento ha spezzato un grosso ramo di un albero che è terminato su un’auto causando danni comunque lievi. Tante le segnalazioni per diverse strade allagate.