Questa mattina alcuni istituti superiori hanno aperto le loro porte agli studenti ma dalla Provincia è arrivato, a stretto giro, l’immediato stop alle attività didattiche in presenza. Vi abbiamo raccontato il ritorno in classe dell’Istituto “Lotti-Umberto I”, istituto che come tutti gli altri di competenza provinciale resterà nuovamente chiuso sino al 28 settembre quando si ripartirà tutti assieme. Il provvedimento del Presidente della Provincia BAT, Bernardo Lodispoto, è arrivato nel primo pomeriggio ed alla base della decisione vi è la necessità di completare alcuni lavori di adeguamento degli ambienti in diversi edifici scolastici oltre alla successiva necessità di sanificare ed igienizzare gli ambienti.

Dunque lo stop per tutti gli istituti superiori di competenza della Provincia BAT con attività didattiche al via il 28 settembre prossimo.