In un mondo sempre più inquinato ci sono aziende virtuose che in modo sostenibile e produttivo cercano di dare sempre una maggiore qualità ai propri prodotti. In questo contesto si piazza l’azienda Agrolio della famiglia Agresti.

Verrà inaugurato, presentato e visitato, infatti alla presenza di organi istituzionali, ecclesiali, tecnici del settore, stampa e tv, il giorno 25 settembre 2020 alle ore 16 il nuovo impianto.

Dalla collaborazione con BTS Biogas, il principale costruttore di impianti di biogas in Italia e autentico pioniere del settore, nasce appunto l’impianto biogas Agroenergy realizzato proprio da BTS Biogas per Agrolio è alimentato al 100% con sansa di oliva bifasica denocciolata, precedentemente stoccata in silos di acciaio inossidabile. L’alimentazione può essere integrata anche con altri sottoprodotti delle filiere agricole del territorio.

L’efficienza dell’impianto è garantita da un’attenta e costante assistenza biologica che con questa alimentazione è particolarmente importante anche per la corretta somministrazione dei micronutrienti specifici.

Il processo è mesofilo (35° – 48°C) e prevede una fase di digestione preliminare in una pre-vasca di idrolisi. A valle del fermentatore sono state realizzate due vasche di stoccaggio con coperture galleggianti e un separatore. Il digestato solido e liquido così ottenuto viene utilizzato come ammendante per le aziende agricole della filiera.

Il programma si svolgerà nel seguente modo:

Venerdì 25 settembre 2020 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 – Presentazione del progetto e visita all’impianto;

Sabato 26 settembre 2020 dalle ore 09:30 alle ore 12:30 – Approfondimento agronomico in campo.

Il punto di incontro con servizio navetta sarà presso: AGROLIO S.R.L. – S.P. 231 Km 55+120 Andria.

L’evento è organizzato nel rispetto di tutte le prescrizioni sanitarie COVID-19 in vigore.